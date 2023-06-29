США предоставят Тайваню системы дистанционного минирования за $146 млн

США подписали с властями Тайваня контракт на поставку острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за $146 млн. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает местное издание Taiwan News.

Контракт предусматривает поставку 447 единиц вооружений, боеприпасов и комплектующих». Они будут доставлены в города Тайнань, Таоюань, Тайчжун и Гаосюн. Сделка завершится к декабрю 2029 года.

Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем M136 Volcano в декабре прошлого года. Тогда сумма сделки составляла $180 млн и включала, помимо 14 установок минирования, десятитонные тяжелые тактические грузовики M977A4 HEMTT, противотанковые мины M87A1, а также учебные боеприпасы M88 и M89.

Ранее, 27 июня, США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20. Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Источники агентства Bloomberg 5 мая сообщили, что США готовят пакет военной помощи для Тайваня, который собираются передать по ускоренной процедуре. Он будет включать отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования на Тайвань.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.