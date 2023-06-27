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США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20

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Фото: US army/Sarah Martinez
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США на безвозмездной основе передали береговой охране Тайваня тактические разведывательные беспилотники Jump 20. Об этом 26 июня сообщает сайт Центрального информационного агентства со ссылкой на береговую охрану.

Jump 20 — это БПЛА с возможностью вертикального взлета и посадки, которые могут применяться для борьбы с незаконными поставками нефти, оружия, борьбы с незаконным рыболовством и предотвращения трансграничных операций.

Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Специалисты береговой охраны уже создали группу для работы на БПЛА, которой поручили выполнять миссии по всей стране. К этому моменту патрульный персонал Тайваня учится работать на беспилотниках.

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Источники агентства Bloomberg 5 мая сообщили, что США готовят пакет военной помощи для Тайваня, который собираются передать по ускоренной процедуре. Он будет включать отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования на Тайвань.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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