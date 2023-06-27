США безвозмездно передали береговой охране Тайваня беспилотники Jump 20

США на безвозмездной основе передали береговой охране Тайваня тактические разведывательные беспилотники Jump 20. Об этом 26 июня сообщает сайт Центрального информационного агентства со ссылкой на береговую охрану.

Jump 20 — это БПЛА с возможностью вертикального взлета и посадки, которые могут применяться для борьбы с незаконными поставками нефти, оружия, борьбы с незаконным рыболовством и предотвращения трансграничных операций.

Предполагается, что с помощью беспилотников Тайвань сможет поддерживать региональную безопасность вместе с соседними странами.

Специалисты береговой охраны уже создали группу для работы на БПЛА, которой поручили выполнять миссии по всей стране. К этому моменту патрульный персонал Тайваня учится работать на беспилотниках.

Источники агентства Bloomberg 5 мая сообщили, что США готовят пакет военной помощи для Тайваня, который собираются передать по ускоренной процедуре. Он будет включать отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования на Тайвань.

Военно-морские силы США 28 апреля объявили о старте испытаний подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Адмирал Майкл Гилдей сообщил, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.