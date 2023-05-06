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Bloomberg сообщило о намерении США передать Тайваню оружие на $500 млн

Bloomberg: США планируют поставить Тайваню вооружение на $500 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Daniel Yeadon
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США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили источники Bloomberg.

Пакет будет включать в себя отправку существующих запасов американского оружия или вспомогательного оборудования на Тайвань.

Отмечается, что это будет достигнуто благодаря использованию полномочий ускоренного финансирования, которые США использовали для ускорения поставок оружия на Украину.

Таким образом, США не нужно будет проходить долгий процесс заключения контрактов и производства вооружения. И уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента Джо Байдена направить до $1 млрд из запасов Штатов на «поддержку островной демократии».

28 апреля Военно-морские силы США объявили о старте испытаний пяти подводных беспилотников, которые могут «в корне поменять ситуацию» в Тайваньском проливе. Отмечалось, что новые беспилотники обладают потенциалом скрытой установки мин. Американские власти также намерены оснастить их ракетными установками.

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18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Тайвань намерен закупить у США 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon для отражения потенциального вторжения Китая. Поставки осуществят в рамках решения о продаже оружия, принятого американским конгрессом в 2020 году.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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