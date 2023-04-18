Bloomberg сообщило о закупке Тайванем 400 американских противокорабельных ракет

Тайвань намерен закупить у США 400 тактических противокорабельных ракет Harpoon для отражения потенциального вторжения Китая. Об этом в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Тайвань впервые приобретет ракеты наземного базирования, а не корабельного. Поставки осуществят в рамках решения о продаже оружия, принятого американским конгрессом в 2020 году.

Представитель министерства обороны Соединенных Штатов Мартин Майнерс отказался комментировать ситуацию, однако отметил, что продолжаются работы с промышленностью для своевременной поставки Тайваню оборонного оборудования.

«Предоставление Соединенными Штатами Тайваню оборонных изделий, включая поддержку существующего потенциала за счет иностранных военных продаж и прямых коммерческих продаж, имеет важное значение для безопасности Тайваня», — сказал он.

Также в материале Bloomberg сообщается, что ранее Пентагон объявил о контракте с Boeing на поставку Harpoon на сумму $1,7 млрд. Однако тогда ведомство не стало уточнять, для кого эти ракеты предназначаются.

15 апреля газета The Washington Post написала, что США могут пропустить подготовку Китая к вторжению на Тайвань. Утекшие в открытый доступ секретные документы содержат информацию о том, что на Тайване сомневаются в способности средств противовоздушной обороны (ПВО) вовремя заметить пуски ракет в сторону острова.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.