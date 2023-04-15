WP предупредила о неспособности США заметить подготовку Китая ко «вторжению» на Тайвань

США могут пропустить подготовку Китая ко вторжению на Тайвань. Об этом 15 апреля сообщила газета The Washington Post.

Согласно данным, полученным после утечки секретных документов Пентагона, разведывательное сообщество США опасается, что не сможет заметить активность Национально-освободительной армии Китая (НОАК), которая будет предшествовать нападению.

«Модернизация НОАК, повышенный темп ее операций и использование гражданских паромов в учениях восточного командования театра военных действий вблизи Тайваня «подрывают» способность разведывательного сообщества США обнаруживать аномальную активность и подготовку к «нападению на Тайвань», — говорится в публикации.

Также утекшие документы содержат информацию о том, что на Тайване сомневаются в способности средств противовоздушной обороны (ПВО) вовремя заметить пуски ракет в сторону острова. При этом отмечается, что тайванские летчики тренируются поражать неподвижные цели, в то время как Китай может использовать движущиеся пусковые платформы.

Ранее, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики «одного Китая».

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.