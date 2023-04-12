Макрон выступил за сохранение статуса-кво на Тайване

Франция выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Об этом заявил 12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Он подчеркнул, что Париж придерживается политики «одного Китая».

«Это наша постоянная политика, она неизменна. Это политика единого Китая», — сказал Макрон, уточнив, что об этой позиции Франции известно и председателю КНР Си Цзиньпину.

В начале апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

Кроме того, в марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.