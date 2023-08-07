Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Мир
В США отметили уязвимость НАТО перед сильным соперником
Мир
Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков
Общество
Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Политика
Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов про выборы 2024 года
Мир
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мир
В Нью-Йорке проходит акция против финансирования и вооружения Украины
Мир
В Джидде представили альтернативный план по Украине
Армия
Добровольцам отряда «Барс-12» вручили награды на передовой
Общество
Максимальная температура воздуха в Москве 6 августа достигла +31,4 градуса
Мир
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Мир
На северо-востоке Китая в результате наводнений погибли 14 человек
Авто
Седаны Hyundai Elantra чаще всего участвовали в зарубежных аварийных аукционах в 2023 году

Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ

Экс-инспектор ООН Риттер: США ведут самоубийственную политику в отношении России
0
Фото: РИА Новости/Андрей Бортко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, ставя целью нанесение стратегического поражения России, фактически пытаются совершить самоубийство. Об этом 6 августа заявил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

«Цели Соединенных Штатов в этом конфликте просты — нанести стратегическое поражение России. Это означает, что наша политика самоубийственна. Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», — сказал он на митинге «Человечество за мир».

Как отметил Риттер, украинский конфликт фактически является противостоянием России и Запада. При этом США — единственная в мире страна, чья военная доктрина предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

Ядерные порядки: США обещают не размещать атомные бомбы в новых местах в Европе
В противном случае есть риск, что ситуация перерастет в военное столкновение Вашингтона и Москвы

Ранее, 13 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июня сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

За день до этого Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила о том, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией.

В тот же день координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

Также Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023