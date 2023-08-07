Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ

США, ставя целью нанесение стратегического поражения России, фактически пытаются совершить самоубийство. Об этом 6 августа заявил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

«Цели Соединенных Штатов в этом конфликте просты — нанести стратегическое поражение России. Это означает, что наша политика самоубийственна. Дамы и господа, это настоящее сумасшествие, безумие», — сказал он на митинге «Человечество за мир».

Как отметил Риттер, украинский конфликт фактически является противостоянием России и Запада. При этом США — единственная в мире страна, чья военная доктрина предполагает нанесение превентивного ядерного удара.

Ранее, 13 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июня сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

За день до этого Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила о том, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией.

В тот же день координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

Также Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет.