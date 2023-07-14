Ядерные порядки: США обещают не размещать атомные бомбы в новых местах в Европе

Власти США в настоящее время не планируют размещать свое ядерное оружие за пределами существующих мест хранения в странах НАТО . Об этом заявили «Известиям» в американском посольстве на фоне призывов Польши подключить ее к программе альянса Nuclear Sharing . Сейчас бомбы B61 Соединенных Штатов — одной из трех ядерных держав НАТО — хранятся в пяти странах блока: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При этом размещение Вашингтоном своего ядерного потенциала в граничащем с Россией государстве будет расценено Москвой как провокация , предупредили в экспертном сообществе. Подобный шаг может привести к эскалации напряженности между РФ и США и даже прямому военному столкновению .

Нового не надо

Отношения между РФ и НАТО до начала спецоперации нельзя было назвать теплыми, однако после начала конфликта на Украине страны альянса стали проводить еще более жесткую антироссийскую политику. И чем дольше длится СВО, а государства блока предоставляют оружие и финансы Киеву, тем быстрее рушатся остатки того взаимодействия между Москвой и НАТО, что было раньше.

К тому же в последнее время всё чаще в общественном дискурсе звучат предположения о прямом столкновении РФ и Североатлантического альянса , а также обсуждается вероятность применения ядерного оружия. Масла в огонь в этом отношении подлила Польша, когда в конце июня заявила о своем желании присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing (предполагает размещение ядерного потенциала в тех странах альянса, которые им не обладают). Причем сослались в Варшаве на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Техник готовит термоядерную бомбу B61 к учебному полету Фото: af.mil

Однако в США поспешили успокоить — Вашингтон пока не собирается передавать свои бомбы B61 новым странам.

— Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постоянно оценивают меняющуюся обстановку в области безопасности в Европе. В настоящее время США не планируют размещать ядерное оружие за пределами существующих объектов хранения оружия в НАТО , — заверили «Известия» в пресс-службе американского посольства в Москве.

При этом в дипмиссии добавили: политика Вашингтона заключается в том, чтобы «не подтверждать и не опровергать» наличие или отсутствие такого вооружения в каком-либо «общем или конкретном месте».

Напомним, сейчас американские термоядерные бомбы В61 расположены в пяти европейских странах альянса : на шести объектах в Бельгии, на двух в Италии, Нидерландах, Турции и ФРГ. В общей сложности там находится порядка 100 боеприпасов. При этом официально в так называемый ядерный клуб входят еще два государства Европы — Великобритания и Франция.

Термоядерная бомба B61 в бомболюке истребителя-бомбардировщика F-35 Фото: af.mil

Впрочем, число американских ядерных бомб на европейском континенте может быть больше.

« По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок », — рассказала в июне координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. При этом она признала, что никаких публичных подтверждений или опровержений этой информации нет. В докладе ICAN отмечается, что Соединенные Штаты в 2022-м потратили на свои ядерные программы в общей сложности $43,7 млрд — больше, чем все остальные страны, вместе взятые ($39,2 млрд).

Риски эскалации

Однако даже если бы Вашингтон решился передать ядерное оружие на хранение Варшаве, помимо согласия со стороны американского лидера надо еще пройти процедуру одобрения со стороны Nuclear Planning Group (группы ядерного планирования НАТО, куда входят все страны альянса за исключением Франции), а также получить добро от премьер-министра Великобритании .

Так что шансы, что Польша будет принята в программу Nuclear Sharing,весьма невелики , считает профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан. Несмотря на то что атомные бомбы есть на территории Турции, ключевым фактором остается то, что республика не граничит с Россией. А вот у Польши как раз-таки есть общая граница с РФ, а именно с Калининградской областью.

— Так что развертывание ядерного оружия может быть расценено Москвой как неоправданно провокационное действие , — пояснил он «Известиям». — Ядерные боеголовки в Польше могут усилить напряженность между НАТО и Россией. Поэтому маловероятно, что Соединенные Штаты передадут ядерные бомбы Польше. Развертывание там B61 кардинально изменило бы геополитику .

Термоядерные бомбы B61 в одном из хранилищ на территории ФРГ Фото: twitter.com

Как подчеркнул профессор Хан, подобное решение лишь усилит напряженность до неприемлемого уровня, создав потенциал для эскалации, причем до такой степени, что это вполне может привести к «прямому военному столкновению» России и НАТО.

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, если Соединенные Штаты все-таки разместят свое ядерное оружие на территории Польши, это станет еще одним шагом к ухудшению отношений Москвы и Вашингтона и «скатыванию к потенциальной мировой войне».

— Мы, кажется, находимся в опасном моменте истории, напоминающем Карибский ракетный кризис 1962 года, когда мир был очень близок к ядерной войне , — напомнил он в беседе с «Известиями».

Тогда США разместили в Турции ракеты, нацеленные на Советский Союз, что побудило Москву пойти на ответный шаг и разместить уже свои ракеты на Кубе. Во время Карибского кризиса мир начал готовиться к новой войне, но уже Соединенных Штатов и СССР, а ядерное оружие практически было развернуто.

— То же самое, похоже, происходит и сегодня, но Польша к России ближе, чем Турция к СССР в 1960-х , — добавил эксперт.

Учебное бомбометание с истребителя-бомбардировщика F-35 Фото: af.mil

При этом в НАТО не стали исключать присоединения Польши к программе Nuclear Sharing и размещения там ядерного потенциала в будущем.

Власти России, в свою очередь, уже не раз выступали с критикой появления американского атомного оружия на территории Европы. К примеру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что размещение ядерного потенциала США на континенте вызывает обеспокоенность Москвы , предупреждая, что российская сторона будет отвечать соответствующим образом.

РФ «на всех многосторонних разоруженческих площадках» последовательно указывает, что необходимо вернуть все ядерное оружие Штатов на национальную территорию , заявила в июне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, при этом констатировав: Вашингтон и его союзники игнорируют эти требования Москвы.