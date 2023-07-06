НАТО или не надо: в альянсе не исключили размещения в Польше ядерного оружия

В НАТО не исключают подключения Варшавы к программе Nuclear Sharing, что даст возможность разместить там ядерное оружие . Как объяснили «Известиям» в альянсе, союзники по блоку постоянно адаптируют планирование и стратегию , к тому же Варшава участвует в учениях альянса как член Nuclear Planning Group (NPG). Тем не менее присоединение к соответствующей программе Североатлантического альянса — длительный и сложный процесс, поэтому размещения в восточноевропейском государстве таких видов вооружений в скором времени можно не ожидать , считают эксперты.

Всё возможно…

Решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии обескуражило некоторых соседей Минска. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце июня заявил о желании Варшавы присоединиться к программе НАТО — Nuclear Sharing, предполагающей размещение ядерного потенциала в тех странах альянса, которые им не обладают . Он подчеркнул: Польша не хочет «сидеть сложа руки».

«Nuclear Sharing — программа совместного использования ядерного оружия — значительно укрепила бы нашу безопасность. Мы поговорим с нашими союзниками», — объяснил спустя сутки глава польского правительства.

Вместе с тем в Североатлантическом альянсе не стали исключать вероятность передачи ядерного потенциала Варшаве.

Президентский дворец в Варшаве Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker

— Союзники адаптируют планирование и стратегию НАТО с 2014 года. Это непрерывный процесс. Польша участвует в ядерном планировании и учениях НАТО в качестве члена Nuclear Planning Group (группа ядерного планирования), — сказали «Известиям» в Североатлантическом альянсе.

Сейчас лишь три государства блока официально обладают ядерным потенциалом — Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. При этом последняя стала единственной в НАТО, решившей не участвовать в консультативном процессе в NPG. В настоящее время американские бомбы В61 расположены на шести объектах в пяти европейских странах НАТО: Бельгии, Германии, на двух в Италии, Нидерландах и Турции. В общей сложности там находится около сотни таких боеприпасов.

Впрочем, шансы у Польши присоединиться к программе Nuclear Sharing крайне малы , считает младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Василий Климов.

— В настоящее время перспективы подключения Варшавы к Nuclear Sharing туманные и сомнительные. Польша пока только хочет начать работу по убеждению союзников по НАТО включить ее в эту программу . К тому же Соединенные Штаты отказываются комментировать и каким-либо образом подтверждать диалог с Варшавой по этому поводу, — отметил он в беседе с «Известиями».

И действительно, в Вашингтоне пока не спешат делиться планами о размещении своего ядерного потенциала в других странах.

« Мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим публично о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду », — подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Американские военные рядом с ядерной бомбой B61 Фото: Commons.wikimedia.org

Вместе с тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Известиями» допустил, что страны альянса могут обсудить такой вариант во время саммита в Вильнюсе 11–12 июля.

— НАТО будет предпринимать комплекс мер, связанный с тем, чтобы создавать новые вызовы и угрозы для России, прикрывая это риторикой о необходимости защититься от «российской угрозы» , — заявил он. — Польша находится максимально близко к территории Белоруссии, а обе наши страны — члены Союзного государства сегодня рассматриваются как противники НАТО. Так что некая дорожная карта, связанная с размещением ядерного оружия на территории Польши, может быть нарисована.

…но маловероятно

Однако всё далеко не так просто. Дело в том, что для размещения такого типа вооружений необходимо получить одобрение президента США, а также премьер-министра Великобритании и группы ядерного планирования НАТО, куда входят все страны альянса помимо Франции .

— Процесс привлечения к программе достаточно длительный и, возможно, даже не менее трудоемкий, чем вступление нового государства в Североатлантический альянс , — пояснил Василий Климов. — Для участия Польше потребуется обеспечить высокие стандарты безопасности складских помещений (подземных хранилищ), чем на данный момент она не обладает.

К тому же американские бомбы свободного падения B61, размещенные в пяти европейских странах, по мнению эксперта, и так решают возложенные на эту программу задачи. США даже, исходя из принципов целесообразности и достаточности, сократили количество бомб свободного падения, размещенных в Европе, до 100, добавил он.

Американские ядерные бомбы свободного падения B61 Фото: Commons.wikimedia.org

В том, что включение Варшавы в Nuclear Sharing может прилично затянуться, уверен и депутат Дмитрий Новиков. По его словам, внутри Североатлантического альянса идут «свои собственные торги»: не всем нравятся претензии Варшавы на то, чтобы занять особое место в ЕС, в отношениях с США и внутри НАТО. Именно поэтому «ситуация будет растянута во времени», добавил российский парламентарий.

К тому же передача Варшаве ядерного оружия вряд ли возможна при нынешней американской администрации, заверил эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

— Если вдруг опять республиканцы придут, то вероятность чуть повысится, но всё равно я не думаю, что они будут делать какие-то резкие шаги, — предположил он.

Но даже если Варшава добьется размещения на своей территории американского ядерного оружия, вряд ли что-то радикально изменится в регионе , считает эксперт.

— Оно и так сейчас находится в европейских странах под полным американским контролем и в развернутом состоянии . При этом, я думаю, российское ядерное оружие в Белоруссии останется неразвернутым, несмотря на географическое перемещение. Просто потом будет сложнее договариваться о том, что делать с этим оружием, когда мы перейдем на этап урегулирования, — сказал Дмитрий Стефанович.