Реклама
Прямой эфир
Армия
Источник сообщил о выходе крейсера «Адмирал Нахимов» на испытания в сентябре
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
Вучич выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине из-за контрнаступления ВСУ
Мир
Антонов указал на отвечающие интересам РФ конструктивные отношения со всеми странами
Общество
В Гидрометцентре заявили о потеплении до 28 градусов в Москве на этой неделе
Экономика
Курс рубля в 2023 году будет меняться по формуле «75–60–90»
Авто
Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня
Мир
HS подтвердила потерю ВСУ трех из шести переданных Финляндией Leopard 2R
Мир
В Афинах из нумизматического магазина украли ценности на €1,5 млн
Экономика
В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве 13 июня
Туризм
Стоимость отдыха в Турции за год выросла на 30%

Расходы США на ядерное оружие в 2022 году превысили расходы РФ в 5 раз

ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2022 году почти в 5 раз превысили расходы РФ
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Shawn Dorsch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией. Об этом свидетельствуют данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), опубликованные в понедельник, 12 июня.

«США израсходовали больше, чем все остальные ядерные страны вместе взятые — $43,7 млрд. Расходы России составили 22% от того, что потратили США ($9,6 млрд), а Китай потратил чуть более четверти от расходов США ($11,7 млрд)», — говорится в отчете.

По данным ICAN, девять ядерных держав в 2022 году в сумме потратили на поддержание своего арсенала $82,9 млрд. Помимо США, России и Китая, в этом списке стран также Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. По оценкам авторов доклада, в целом мире затраты на атомное оружие за прошедший год составляли $157,6 тыс. в минуту.

Тысячи зарядов: сколько стран имеют ядерное оружие
Человечество не раз шло по пути от «ядерной эйфории» до «красной черты» и обратно

12 июня координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сообщила, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

Ранее в этот день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

До этого, 31 марта, постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023