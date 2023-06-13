Расходы США на ядерное оружие в 2022 году превысили расходы РФ в 5 раз

Расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией. Об этом свидетельствуют данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), опубликованные в понедельник, 12 июня.

«США израсходовали больше, чем все остальные ядерные страны вместе взятые — $43,7 млрд. Расходы России составили 22% от того, что потратили США ($9,6 млрд), а Китай потратил чуть более четверти от расходов США ($11,7 млрд)», — говорится в отчете.

По данным ICAN, девять ядерных держав в 2022 году в сумме потратили на поддержание своего арсенала $82,9 млрд. Помимо США, России и Китая, в этом списке стран также Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и КНДР. По оценкам авторов доклада, в целом мире затраты на атомное оружие за прошедший год составляли $157,6 тыс. в минуту.

12 июня координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сообщила, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

Ранее в этот день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

До этого, 31 марта, постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.