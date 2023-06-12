США тайно разместили порядка 150 ядерных бомб в пяти европейских странах

США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

«Хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что ядерное оружие (США. — Ред.) размещено в пяти странах по всей Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок», — сказала она.

По словам Сандерс-Закре, размещение ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство у ICAN. Она указала на то, что подобная ситуация может способствовать увеличению риска ядерной войны.

Ранее в этот день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

До этого, 31 марта, постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя напомнил об отсутствии победителей в случае ядерной войны.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 ноября отметил, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с применением обычных вооружений.