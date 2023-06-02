США выразили стремление к контролю над вооружениями с участием пяти ядерных держав

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 июня.

«США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и «пятерки» (ядерных держав) – США, России, Китая, Великобритании и Франции», — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

В этой связи Вашингтон намерен начать диалог с РФ и Китаем по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями. США также хотят «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

Вместе с тем, говоря о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются приверженными его соблюдению, при условии, что то же самое делает РФ.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по теме введенных ими контрмер из-за выхода российской стороны из ДСНВ должны быть проведены.

1 июня в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ. На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам».

До этого, 26 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

В соответствии с ДСНВ, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

В настоящий момент и российская сторона приостановила участие в этом договоре.