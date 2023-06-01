США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений

США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в госдепартаменте.

«С 1 июня 2023 года Соединенные Штаты отказывают России в уведомлениях, требуемых в соответствии с договором, включая обновленную информацию о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие договора, таких как ракеты и пусковые установки», — сказано в заявлении ведомства.

Также США перестанут предоставлять России телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет подводных лодок.

Помимо этого, Соединенные Штаты отказываются от содействия в инспекционной деятельности по ДСНВ на территории страны. Они отзывают выданные российским инспекторам визы и отказывают в рассмотрении новых.

Согласно заявлению Госдепа, эти меры приняты в ответ на продолжающиеся нарушения РФ нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Ранее, 26 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

23 мая Рябков заявлял, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По его словам, зачастую эти манипуляции, основанные на размерах своего ядерного потенциала, фиктивны и «за скобками» остается более 100 единиц СНВ.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.