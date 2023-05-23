Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 22 мая заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то всё это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», — говорится в распространенном комментарии Рябкова.

По его словам, «за скобками» остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора. При этом данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции не проверяются и «носят чисто декларативный характер». Рябков сообщил, что Великобритания повысила более чем на треть количественный потолок для ядерных боезарядов.

Как отметил дипломат, в настоящее время создается впечатление, что единственной целью риторики Запада на тему размеров их ядерных арсеналов является оказание психологического и военно-политического давления на Россию и Китай.

«За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны», — указал Рябков.

Также он подчеркнул, что за призывом G7 к возобновлению действия Договора о СНВ и не видно ни малейшей готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО.

Ранее, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация с контролем над вооружениями складывается очень печальная, ответственность за это лежит на Вашингтоне.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил.

27 апреля посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями РФ для обсуждения ситуации вокруг соблюдения ДСНВ. Она отметила, что подобные диалоги являются договорным обязательством двух сторон.

При этом директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков 25 апреля назвал невозможной на данном этапе выработку документа, способного заменить ДСНВ по истечении срока его действия в феврале 2026 года. По его словам, контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

В МИД РФ 17 апреля сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.