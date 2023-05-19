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Песков назвал очень печальной ситуацию с контролем над вооружениями

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Ситуация с контролем над вооружениями складывается очень печальная, ответственность за это лежит на Вашингтоне. Об этом заявил 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», — заявил Песков журналистам.

Он обратил внимание на то, что серьезных контактов между Россией и США по контролю над вооружениями не ведется.

«В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности — это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира. И сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области «ускользают из-под ног».

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Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Один из авторов инициативы — сенатор Джим Риш заявил, что решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности.

Ранее, 27 апреля, посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями РФ для обсуждения ситуации вокруг соблюдения ДСНВ. Она отметила, что подобные диалоги являются договорным обязательством двух сторон.

При этом директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков 25 апреля назвал невозможной на данном этапе выработку документа, способного заменить ДСНВ по истечении срока его действия в феврале 2026 года. По его словам, контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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