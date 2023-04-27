США выразили готовность к диалогу с Россией по ситуации вокруг ДСНВ

Вашингтон готов встретиться с представителями России для обсуждения ситуации вокруг соблюдения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила посол США в РФ Линн Трейси в опубликованном 27 апреля интервью газете «Коммерсант».

Она отметила, что подобные диалоги являются договорным обязательством двух сторон. Соединенные Штаты Америки остаются привержены взаимной реализации соглашения.

«Мы продолжим стремиться к миру без войн, в том числе путем расширенного стратегического диалога с Россией, когда это возможно», — добавила дипломат.

Трейси подчеркнула, что американская сторона десятилетиями работала над сокращением ядерных арсеналов и содействием стабильности.

Ранее, 25 апреля, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал невозможной на данном этапе выработку документа, способного заменить ДСНВ по истечении срока его действия в феврале 2026 года. Он отметил, что контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации.

Кроме того, накануне Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России.

19 апреля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что власти США должны отказаться от наращивания угроз нацбезопасности России для возобновления функционирования ДСНВ.

До этого, 20 марта, Антонов указал на то, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.