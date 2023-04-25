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В МИД РФ назвали невозможной замену ДСНВ в нынешней ситуации

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Выработка документа, который мог бы заменить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по истечению срока его действия в феврале 2026, в настоящее время невозможна на фоне общей геополитической ситуации. Об этом заявил 25 апреля в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«В нынешней обстановке таких перспектив не просматривается. Контроль над вооружениями неотделим от общей геополитической и военно-стратегической ситуации. Любые серьезные шаги в данной области всегда взаимоувязываются с конструктивными политическими процессами в отношениях договаривающихся сторон», — отметил он.

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Накануне Ермаков отметил рост рисков военной конфронтации России и США. Если США продолжат следовать курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то судьба ДСНВ может оказаться предрешенной, указал он.

Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России.

21 апреля посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что после истечения срока ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности. По мнению посла, в складывающихся обстоятельствах важно сохранить существующие ракетные средства.

Днем ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что власти США должны отказаться от наращивания угроз нацбезопасности России для возобновления функционирования ДСНВ. Он добавил, что возрастает совокупный ядерный потенциал стран НАТО. Этот фактор нельзя игнорировать при рассмотрении будущего договора, указал дипломат.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

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