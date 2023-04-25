В МИД РФ предупредили о растущих рисках военного столкновения с США

Риски военной конфронтации России и США неуклонно растут. Об этом 24 апреля заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он отметил, что в случае, если США продолжат следовать курсом на противостояние с Россией при постоянном повышении ставок на грани скатывания к прямому вооруженному конфликту, то судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может оказаться предрешенной.

«Впрочем, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира», — сказал Ермаков в интервью ТАСС.

По его словам, это подтверждает тот факт, что наиболее острая угроза в настоящее время связана с опасностью ядерной эскалации в результате военной конфронтации США и России. Ермаков сказал, что эти риски «неуклонно растут».

Он подчеркнул, что в связи с этим, МИД РФ постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, продолжает направлять Западу «отрезвляющие сигналы о необходимости предотвратить катастрофу». Однако, как указал Ермаков, на Западе «по-прежнему остаются глухи к призывам», даже «злонамеренно искажают их в пропагандистских целях».

Ермаков призвал США предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России. Он добавил, что альтернативного способа развернуть негативный тренд просто не существует.

Ранее, 21 марта, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США посредством поставок вооружения Киеву расширяют географию украинского конфликта, ставят под угрозу архитектуру европейской безопасности, а также провоцируют прямое столкновение России и НАТО.

Между тем 18 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

Американская разведка 8 марта выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие десять лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.