В МИДе заявили о манипулировании США ДСНВ для сведения счетов с Россией

США используют Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) для того, чтобы свести политические счеты с Россией. Таким образом замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ в интервью журналу «Международная жизнь» 26 мая.

«<...> реальной заботы [США] о том, как сделать, чтобы сама идеология и практика контроля над вооружениями в том виде, как он сложился в последние десятилетия, не ушла в прошлое, — этот вопрос неактуален», — сказал замглавы МИДа.

23 мая Рябков заявлял, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По его словам, зачастую эти манипуляции, основанные на размерах своего ядерного потенциала, фиктивны.

Он отметил, что «за скобками» остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора. При этом данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции не проверяются и «носят чисто декларативный характер».

Ранее, 19 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация с контролем над вооружениями складывается очень печальная, ответственность за это лежит на Вашингтоне.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.