Посольство РФ призвало США отказаться от враждебного курса для возобновления ДСНВ

Для возобновления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Соединенным Штатам необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». Об этом заявило посольство РФ в США 2 июня.

Отмечается, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам», указало представительство.

«Мы неоднократно публично и по дипканалам разъясняли мотивы приостановки Россией участия в соглашении. Приводили исчерпывающие юридические обоснования нашего решения, которое в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров. Упорное нежелание администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону», — говорится в публикации в Telegram-канале посольства.

Ранее, 1 июня, в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

26 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.