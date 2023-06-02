В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по теме введенных ими контрмер из-за выхода российской стороны из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны быть проведены.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, будет ли еще выше напряженность после введения Вашингтоном контрмер, Песков порекомендовал обращаться в МИД с таким запросом.

«Обмен информацией идет по дипканалам», — добавил официальный представитель Кремля.

1 июня в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

На фоне этого посольство РФ в США заявило, что российская сторона приняла к сведению объявленные Вашингтоном контрмеры в контексте ДСНВ, однако путь к возобновлению действия договора «только один, и он хорошо известен коллегам», указало представительство.

До этого, 26 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

В соответствии с ДСНВ, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

В настоящий момент и российская сторона приостановила участие в этом договоре.

Новость дополняется