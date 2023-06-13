Захарова уличила США в намерении скрыть свою безответственность в сфере ядерного оружия

Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июня, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так, Вашингтон размещает ядерное оружие в странах, являющихся неядерными относительно Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), — такая политика США пагубна для безопасности на европейском континенте и для мировой стабильности в целом, считает Захарова. Более того, международное сообщество не одобряет такие действия США.

«Не могут не вызывать озабоченности и звучавшие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующего потенциала к рубежам Союзного государства России и Белоруссии», — отметила Захарова.

На этом фоне в МИДе напомнили, что сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере происходит в рамках Союзного государства, которое имеет общую военную доктрину. Россия имеет полное право обеспечивать безопасность своей страны и своих союзников.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство у Вашингтона.

Таким образом он прокомментировал данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) о том, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией.

12 июня координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

В тот же день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет.