Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

В Госдуме объяснили расходы США на ядерное оружие страхом перед Россией

Депутат Белик: расходы США на ядерное оружие говорят о страхе перед Россией
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство у Вашингтона. Об этом 13 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) о том, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией.

«Расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство Штатов. А решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии заставило США изрядно понервничать. И хотя Вашингтон упорно отрицает связь своей возросшей ядерной риторики с событиями на Украине, на деле всё иначе. Закономерно, что для России ядерный потенциал является необходимым в вопросе сдерживания действий США и НАТО», — сказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что США для себя заранее определили, что Россия — их главный соперник в том, что касается современного ядерного оружия.

«Сейчас Штаты лихорадочно пытаются догнать нашу страну, у которой наиболее современное ядерное оружие, в расширении и модернизации ядерного арсенала», — заключил депутат.

Диалогичное решение: США заявляют о нежелании вступать в гонку вооружений
Как на дальнейшие перспективы СНВ-3 смотрят в Москве

12 июня координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

В тот же день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023