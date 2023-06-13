В Госдуме объяснили расходы США на ядерное оружие страхом перед Россией

Расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство у Вашингтона. Об этом 13 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал данные Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) о том, что расходы США на ядерное оружие в 2022 году составили $43,7 млрд, что в пять раз больше суммы, направленной в эту сферу Россией.

«Расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство Штатов. А решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии заставило США изрядно понервничать. И хотя Вашингтон упорно отрицает связь своей возросшей ядерной риторики с событиями на Украине, на деле всё иначе. Закономерно, что для России ядерный потенциал является необходимым в вопросе сдерживания действий США и НАТО», — сказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что США для себя заранее определили, что Россия — их главный соперник в том, что касается современного ядерного оружия.

«Сейчас Штаты лихорадочно пытаются догнать нашу страну, у которой наиболее современное ядерное оружие, в расширении и модернизации ядерного арсенала», — заключил депутат.

12 июня координатор политики и исследований ICAN Алисия Сандерс-Закре сказала, что США без официальных заявлений разместили порядка 150 ядерных бомб на американских авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. По ее словам, размещение американского ядерного оружия в европейских странах вызывает сильное беспокойство в организации.

В тот же день Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечается, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащие США и РФ, находились в состоянии повышенной боеготовности.

2 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках. Вашингтон также хочет «разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года».