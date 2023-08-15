НАТО развалится, если вступит в непосредственное военное противостояние с Россией. Об этом 14 августа заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

«Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России», — сказал он телеканалу GB News.

По его словам, все члены НАТО втянуты в конфликт на Украине, так как он стал разменной монетой в политических играх США, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 8 августа, портал Asia Times сообщил, что провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет началом дорогостоящих провалов для НАТО. Альянс столкнется с серьезными трудностями при защите критически важных районов Прибалтики и Восточной Европы, так как его расширение всегда было сопряжено с военным риском.

7 апреля саудовская газета Okaz рассказала, что Североатлантическому альянсу лучше не испытывать терпение России, поскольку в противном случае она может его просто уничтожить.

До этого, 9 июня, специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини заявил, что в случае прямого военного столкновения с Россией и ее союзниками страны Запада ожидает поражение. По его словам, если Россия, Китай, КНДР, Индия, Турция и Иран объединятся, то победа такого союза над НАТО неизбежна.