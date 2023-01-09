В случае прямого военного столкновения с Россией и ее союзниками страны Запада ожидает поражение. Об этом 9 января заявил специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью Atlantico.

«НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы, то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета», — считает Дини.

По его словам, если Россия, Китай, КНДР, Индия, Турция и Иран объединятся, то победа такого союза над НАТО неизбежна. Причиной этого является истощенность военных запасов Запада, который передал большую часть своего вооружения Украине, пояснил эксперт.

В случае прямого столкновения с РФ блоку будет необходимо срочно восстанавливать запасы, что отнимет слишком много времени и средств, уверен специалист.

7 января член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила о признании Украиной того, что на сегодняшний день Россия противостоит всему НАТО.

Так она прокомментировала заявление главы украинского минобороны Алексея Резникова о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Москвой.

В конце декабря 2022 года турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

Также в этом месяце американский судья Эндрю Наполитано заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США и указал на опасность продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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