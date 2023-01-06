Глава МО Украины назвал боевиков ВСУ исполнителями миссии НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют работу Североатлантического альянса. С таким заявлением в четверг, 5 января, выступил глава украинского минобороны Алексей Резников в эфире телеканала «1+1».

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — подчеркнул он.

Резников отметил, что иностранные политики неоднократно называли Киев щитом западного мира в контексте геополитического кризиса.

Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передача вооружений на Украину является кратчайшим путем к достижению мира в регионе. Он призвал союзников по альянсу вкладывать больше средств в оборону, бороться с «зависимостью от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Столтенберг уже делал подобные заявления. Так, 30 декабря он назвал военную поддержку Украины миротворческим средством. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в текущем конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

До этого, 22 декабря, турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

16 декабря американский судья Эндрю Наполитано заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США и указал на опасность продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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