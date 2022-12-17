Американский судья заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США

Отправка на Украину американских военных советников напоминает начало вьетнамской войны в 1959 году. Такое мнение высказал американский судья Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom 16 декабря.

Он указал на опасность подобных действий руководства США.

«Именно так начиналась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников», — напомнил Наполитано.

По его словам, это решение говорит либо о резкой смене целей и задач американских властей, либо о намерении разместить свои войска на местах. Юрист предостерег о последствии подобных действий.

«Что будет, когда кто-то из наших солдат и офицеров вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья», — заключил судья.

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