Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
Мир
Американский судья заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Спорт
Сборная Хорватии обыграла Марокко и заняла третье место на ЧМ-2022
Общество
Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет
Армия
Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ
Мир
Греция попыталась перехватить боевые самолеты Турции над Эгейским морем
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Die Welt указала на провал планов ФРГ по экономии газа из-за морозов
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
МИД назвал цензурой отзыв лицензий у шести русскоязычных каналов в Молдавии
Сюжет:

Американский судья заявил о превращении Украины во «второй Вьетнам» для США

Судья Наполитано: отправка военных советников США на Украину напоминает начало вьетнамской войны
0
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отправка на Украину американских военных советников напоминает начало вьетнамской войны в 1959 году. Такое мнение высказал американский судья Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom 16 декабря.

Реактивными темпами: как в США поделили ракетный бюджет
Американцы определились с тем, какие системы стратегических вооружений развернут в ближайшие годы

Он указал на опасность подобных действий руководства США.

«Именно так начиналась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников», — напомнил Наполитано.

По его словам, это решение говорит либо о резкой смене целей и задач американских властей, либо о намерении разместить свои войска на местах. Юрист предостерег о последствии подобных действий.

«Что будет, когда кто-то из наших солдат и офицеров вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья», — заключил судья.

Ранее, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на желание Белого дома задействовать против России весь арсенал средств экономического, военно-политического, технологического, информационно-пропагандистского и иного давления.

Двумя днями ранее американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. По мнению эксперта, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое вливание в Украину.

20 ноября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может вынудить США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. По его словам, администрации президента США Джо Байдена приходится находить баланс между военной поддержкой Киева и недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022