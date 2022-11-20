Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о способности Зеленского к манипулированию Вашингтоном
Мир
Явка на президентских выборах в Казахстане составила 69,43%
Мир
Министр ВС Франции признал поступающие от сограждан вопросы о поставках Киеву
Мир
Восемь турецких силовиков пострадали после ракетного удара на границе с Сирией
Мир
Гейтс указал на сокращение помощи Африке из-за событий на Украине
Спорт
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли пятый этап Гран-при России
Происшествия
Два человека пострадали при обстреле ВФУ Павловки
Мир
Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу открытым
Происшествия
МЧС заявило об отсутствии информации о пострадавших в результате пожара в центре Москвы
Общество
Пожар на складе в центре Москвы локализован на площади 2,5 тыс. кв. м
Мир
Американский политолог возложил на США вину за конфликт на Украине
Мир
Министр ВС Франции призвал точнее оценивать происходящее после инцидента в Польше

В США заявили о способности Зеленского к манипулированию Вашингтоном

0
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский может вынудить США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом в своей статье написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский обладает силой, <...> чтобы заставить своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — считает Игнатиус.

Он отметил, что администрации президента США Джо Байдена приходится находить баланс между военной поддержкой Киева и недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США.

В качестве примера Игнатиус упомянул ситуацию с главой комитета начальников штабов США Марком Милли, который 16 ноября допустил переговоры Москвы и Киева. В ответ на это 18 ноября власти США заявили, что Вашингтон не толкает Украину к переговорам, решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно.

17 ноября обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси выразил мнение, что Вашингтон испугали слова Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Журналист также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин объявил об этом решении на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022