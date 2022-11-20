В США заявили о способности Зеленского к манипулированию Вашингтоном

Президент Украины Владимир Зеленский может вынудить США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом в своей статье написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский обладает силой, <...> чтобы заставить своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — считает Игнатиус.

Он отметил, что администрации президента США Джо Байдена приходится находить баланс между военной поддержкой Киева и недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США.

В качестве примера Игнатиус упомянул ситуацию с главой комитета начальников штабов США Марком Милли, который 16 ноября допустил переговоры Москвы и Киева. В ответ на это 18 ноября власти США заявили, что Вашингтон не толкает Украину к переговорам, решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно.

17 ноября обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси выразил мнение, что Вашингтон испугали слова Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Журналист также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Путин объявил об этом решении на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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