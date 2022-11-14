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Байден предрек замедление темпов боестолкновений на Украине зимой

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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С наступлением зимы в США ожидают замедления темпов боев на Украине. Об этом заявил президент страны Джо Байден 14 ноября на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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«Думаю, мы увидим, что действия несколько замедлятся из-за зимних месяцев», — сообщил президент.

Так он ответил на вопрос о том, не считает ли Вашингтон текущий момент удачным для начала переговоров с РФ, после того как российские войска были выведены из Херсона.

Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Украины, так как это решение, которое Киев должен принимать самостоятельно.

Ранее в понедельник стало известно, что Си Цзиньпин на встрече с Байденом также обсудил способы урегулирования украинского конфликта. По его словам, в ходе разрешения кризиса на Украине важно не допустить прямого конфликта между глобальными державами.

10 ноября Байден указал, что сейчас сложно судить о готовности Киева начать переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По его словам, «еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией».

Ранее, 5 ноября, газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. В материале отмечается, что американские официальные лица признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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