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Си Цзиньпин на встрече с Байденом предложил пути разрешения конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом назвал способы урегулирования украинского конфликта. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в министерстве иностранных дел Китая.

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Си Цзиньпин считает, что в ходе разрешения кризиса на Украине важно не допустить прямого конфликта между глобальными державами. По его словам, международному сообществу необходимо помнить, что для решения подобных кризисов нужен комплексный подход. Между тем он указал на то, что в таких конфликтах не бывает победителей.

На встрече лидеры также обсуждали разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между США и Китаем. Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем.

Ранее в этот день Центральное телевидение Китая сообщило об окончании встречи Си Цзиньпина и Байдена, прошедшей на острове Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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