В Индонезии завершилась встреча Байдена и Си Цзиньпина

Встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си-Цзиньпина завершилась на индонезийском острове Бали. Об этом 14 ноября сообщило на своем сайте Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели встречу», — отмечается в сообщении.

Как отмечает агентство «Синьхуа», в ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что, будучи лидерами двух крупных держав мира, политики должны наметить правильный путь, найти правильное направление для двусторонних отношений и поднять их уровень.

Он добавил, что обе страны должны извлечь уроки из истории для создания будущего.

В начале встречи президент США отметил ответственность лидеров в том, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия.

Встреча политиков длилась несколько часов. Американский лидер прибыл на нее в кортеже из 40 авто и шести мотоциклов.

Ранее в понедельник агентство AFP сообщило, что глава Белого дома намерен установить «систему сдержек и противовесов» по итогам переговоров со своим китайским коллегой.

Также в этот день профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО Сергей Лузянин отметил, что встреча лидеров КНР и США перед саммитом G20 не сможет решить все противоречия между странами, кризис только усугубится.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.