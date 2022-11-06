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WP сообщила о призыве администрации Байдена к Зеленскому инициировать переговоры с РФ

WP: администрация Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями.

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Как уточняется в материале газеты, американская сторона настаивает на отказе от публичного ухода от диалога с Москвой. Собеседники WP охарактеризовали действия властей США не как намерение подтолкнуть Украину к столу переговоров, а как попытку обеспечить поддержку киевского режима другими странами.

Официальные лица США признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

Соответствующая дискуссия отражает прогрессирующую сложность риторики Вашингтона по ситуации вокруг Украины. Тенденция обусловлена публичными обещаниями поддерживать Киев «до тех пор, пока это потребуется» вкупе со скрытыми надеждами на разрешение конфликта, который повлек за собой экономический кризис и громкие заявления о применении ядерного оружия, пишет газета.

«Усталость от Украины — это реальная вещь для некоторых наших партнеров», — констатировал один американский чиновник, опрошенный для этой статьи.

Газета отмечает, что в опросы в США показывают ослабление поддержки среди республиканцев продолжения финансирования вооруженных сил Украины на нынешнем уровне. Они опасаются, что Белый дом может столкнуться с активным сопротивлением этому после промежуточных выборов во вторник, 8 ноября. Американская администрация стремится продолжать программу помощи Киеву в области безопасности, которая уже предоставила Украине самую большую ежегодную финансовую поддержку с момента окончания холодной войны.

О призывах Зеленского к переговорам и дипломатическому разрешению конфликта в последнее время активно заявляют и международные СМИ, и политики, и эксперты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября во время телефонной беседы с президентом Украины обсуждал российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган заявил, что следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту справедливым миром на основе понимания.

В этот же день Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению о том, что Киев должен выстраивать «очень прагматичные» отношения с Москвой. При этом он отметил, если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, «это значит, что война не закончилась». По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным, лишь «когда она уйдет за границы 1991 года».

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. Затем некоторое время переговоры длились в удаленном формате, пока Киев их не прекратил.

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