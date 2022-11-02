Эрдоган призвал Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался российско-украинский конфликт и пути его разрешения, сообщило в среду, 2 ноября, агентство Anadolu со ссылкой на управление по коммуникациям турецкого лидера.

Там указали, что Эрдоган выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира. Президент Турции подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

«Президент Эрдоган заявил, что следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту справедливым миром на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины», — добавили в турецком ведомстве.

В этот же день в Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению о том, что Киев должен выстраивать «очень прагматичные» отношения с Москвой. Часть беседы украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

И в том же разговоре добавил: если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, «это значит, что война не закончилась». По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь «когда она уйдет за границы 1991 года».

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

До этого, 4 октября, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

Киев продолжает считать эти регионы своей территорией.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».