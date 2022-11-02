Зеленский заявил о войне до возвращения Донбасса и Крыма

Если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, «это значит, что война не закончилась». Об этом 2 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не про мир», — сказал он в интервью чешскому телеканалу ČT24.

По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь «когда она уйдет за границы 1991 года».

«Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории, — мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и всё. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет», — добавил он.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

До этого, 4 октября, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Несогласные с ним жители Крыма провели референдум, по результатам которого полуостров вернулся в состав РФ. Против Донбасса, который также протестовал против госпереворота, Киев начал военные действия.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

Киев продолжает считать эти регионы своей территорией.

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