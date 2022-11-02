Зеленский заявил о необходимости выстраивать прагматичные отношения с Россией

Киев должен выстраивать «очень прагматичные» отношения с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Чешскому телевидению. Часть этого интервью украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале 2 ноября.

Отвечая на вопрос, подталкивал ли кто-то Киев к диалогу с Москвой, он сказал, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы, чтобы Украина и Россия достигли договоренности. Однако, по словам Зеленского, для него это не имеет значения.

Он отметил, что Украина уже была в договоренностях с Россией и для них там нет «никаких новых сюрпризов».

«Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим соседом. Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения», — заявил Зеленский.

В этом же интервью украинский президент, заявил, что, если Россия не захочет возвращать Донбасс и Крым, «это значит, что война не закончилась». По словам Зеленского, разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным, лишь «когда она уйдет за границы 1991 года».

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

До этого, 4 октября, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».