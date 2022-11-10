Байден указал на неопределенную позицию Украины по переговорам с РФ

В настоящий момент сложно судить о готовности Киева пойти навстречу Москве для урегулирования геополитического кризиса. Об этом заявил президент США Джо Байден в среду, 9 ноября.

«Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией», — отметил он на пресс-конференции в Белом доме.

Байден добавил, что планирует обсудить с иностранными коллегами новые меры реагирования на российско-украинский конфликт в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на Бали.

Также в ходе выступления по итогам выборов в конгресс американский лидер выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Республиканской и Демократической партий в вопросах поддержки Украины и противостояния специальной операции РФ.

При этом Байден напомнил, что США выполняют далеко не все просьбы Украины. Так, они отказались создавать бесполетную зону и поставлять РСЗО HIMARS со снарядами большой дальности. Он указал, что Украина должна сама решать вопрос о возможных территориальных уступках. По его словам, Вашингтон не будет требовать такого от Киева.

Ранее, 5 ноября, газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. В материале отмечается, что американские официальные лица признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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