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Сюжет:

Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой

Пентагон признал неспособность украинской армии выбить российские войска
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Фото: Global Look Press/CTK/Pavel Nemecek
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Зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в среду, 16 ноября.

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«Как правило, в силу погодных условий тактические операции замедляются. На мой взгляд, президент [США Джо] Байден и [президент Украины] Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис, в конце концов, должен разрешиться политически. Поэтому, если тактические операции замедлятся, если это случится, может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Украине.

Кроме того, Милли заявил, что украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

«Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 14 ноября, Джо Байден заявил, что с наступлением зимы США ожидают замедления темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Украины, так как это решение, которое Киев должен принимать самостоятельно.

До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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