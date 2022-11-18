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В США заявили о самостоятельности Киева в вопросе переговоров с Москвой

Белый дом: США не толкают Зеленского к переговорам с РФ, решение о готовности к ним должен принимать Киев
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Фото: РИА Новости
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Вашингтон не толкает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к ним Киев должен принимать самостоятельно. Об этом в пятницу. 18 ноября, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

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«Никто из США не толкает его (Зеленского. — Ред.) к столу переговоров», — сказал он.

По его словам, переговоры сейчас не ведутся, так как Зеленский дал понять, что не готов к ним. При этом Кирби подчеркнул, что США не будут обсуждать с РФ окончание боевых действий без участия Украины.

Ранее, 16 ноября, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Кроме того, генерал заявил, что украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Сет Кропси выразил мнение, что Вашингтон испугали слова Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Журналист также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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