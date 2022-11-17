Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о беспокойстве Белого дома по поводу заявления Пентагона о Киеве
Мир
Шесть человек погибли при обрушении здания в Ираке
Мир
Чавушоглу призвал активизировать переговоры об экспорте российских удобрений
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Бензовоз с 22,5 тыс. л бензина перевернулся в США
Общество
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Мир
CNN узнала о просьбе Зеленского созвониться с Байденом после ЧП в Польше
Мир
Додон уличил власти Молдавии в прикрытии кризиса событиями на Украине
Общество
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФКК Горшкова
Мир
Экс-сотрудник SpaceX рассказал об увольнении девяти человек за критику Маска
Мир
Сборная Польши вылетела на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F-16
Мир
Власти Одесской области заявили о сложной ситуации с энергоснабжением
Сюжет:

В США заявили о беспокойстве Белого дома по поводу заявления Пентагона о Киеве

WSJ: Вашингтон испугало заявление американского генерала Милли о переговорах Москвы и Киева
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон испугали слова председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Об этом 16 ноября написал журналист Сет Кропси в статье для газеты The Wall Street Journal.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. <…> Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции», — сказано в материале.

Обозреватель считает, что Милли как опытный политик обладает «уникально широким влиянием». Автор также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

Накануне Милли заявил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Кроме того, генерал заявил, что украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022