Вашингтон испугали слова председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о перспективах диалога между Россией и Украиной. Об этом 16 ноября написал журналист Сет Кропси в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. <…> Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции», — сказано в материале.

Обозреватель считает, что Милли как опытный политик обладает «уникально широким влиянием». Автор также указал на возникшую в США тенденцию к переходу отставных офицеров в правительство. По его мнению, в дальнейшем к власти могут прийти люди, чье мнение не соответствует позиции Белого дома и большинства в конгрессе США.

Накануне Милли заявил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. Кроме того, генерал заявил, что украинским боевикам не удастся выбить российские войска.

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что с наступлением зимы ожидается замедление темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Киева, так как решение о переговорах украинская сторона должна принимать самостоятельно.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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