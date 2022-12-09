Рябков указал на желание США задействовать против России весь арсенал средств

Задействование США всего доступного арсенала средств в борьбе против России останется в перспективе константой американской политики. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Общеизвестно, что Россия доктринально объявлена врагом и противником. Надо исходить из того, что линия на задействование в борьбе с так называемой российской угрозой всего доступного арсенала средств — экономического, военно-политического, технологического, информационно-пропагандистского и иного давления — была и останется в перспективе константой американской внешней политики», — отметил замглавы МИДа.

Он добавил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии.

«Всем присутствующим, конечно, очевидно, что российско-американские отношения находятся в крайне тяжелом, плачевном состоянии. Проводимый Вашингтоном конфронтационный антироссийский курс приобретает более острый и всеобъемлющий характер», — подчеркнул Рябков.

Также замглавы МИД заметил, что киевские власти находятся под внешним управлением США и им уготовлена роль «послушного инструмента в большой антироссийской игре».

Кроме того, по словам Рябков, Россия не рассчитывает на появление здравого смысла у представителей американской элиты вне зависимости от партийной принадлежности.

«В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты независимо от партийной принадлежности, когда речь заходит об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится», — сказал он.

Поэтому Москва не собирается инициативно предлагать Вашингтону переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности, уточнили в МИДе.

Накануне Рябков заявил, что в России не хотели бы и не заинтересованы в том, чтобы в контактах Москвы и Вашингтона дело дошло до разрыва дипломатических отношений. По его словам, каналы коммуникации между странами востребованы. Кроме того, сигналов о намерении пойти на разрыв дипотношений с Москвой пока нет и от американской стороны, отметил он.

6 декабря стало известно, что в США профильные комитеты конгресса согласовали проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций. Проект конгресса предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 декабря заявил, что принятый в США бюджет носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России. По его словам, это чревато серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте.

1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны США и страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Евросоюз.

28 ноября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с Российской Федерацией.