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Сергей Рябков рассказал о вероятности разрыва дипотношений РФ и США

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В России не хотели бы и не заинтересованы в том, чтобы в контактах Москвы и Вашингтона дело дошло до разрыва дипломатических отношений. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал замглавы МИД Сергей Рябков.

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«Мы не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно. Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно. Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений», — отметил дипломат.

По его словам, каналы коммуникации между странами востребованы, и они нужны в том числе для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах.

Кроме того, Рябков уточнил, что сигналов о намерении пойти на разрыв дипотношений с Москвой пока нет и от американской стороны: «они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»

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