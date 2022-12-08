«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»

Решение Москвы о переносе встречи с американской стороной по теме СНВ на неопределенный срок было политическим, оно связано со «всё более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее» . Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Свою негативную роль, по словам дипломата, сыграл и исключительный упор американцев на тему возобновления их инспекций в России, тогда как у Москвы другой набор приоритетов . Тем не менее Сергей Рябков заверил: широкий диалог по стратегической стабильности не прекращен. Кроме того, замглавы МИДа рассказал, как идет работа по обмену заключенными с США и стоит ли опасаться разрыва дипотношений Москвы и Вашингтона .

«Будем заниматься проблемами по мере их появления»

— На конец ноября РФ и США планировали встречу по теме СНВ. Москва перенесла ее по политическим причинам, о которых в МИДе уже подробно рассказали. А 5 декабря Сергей Лавров заявил, что стратегический диалог России и США стопорится именно Вашингтоном. Можно ли сказать, что сейчас все переговоры по СНВ и стратегической стабильности поставлены на паузу?

— Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены . Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, не отменили его. Когда мы предложим альтернативные даты, я гадать не берусь.

Решение было трудным, это решение было политическим . Уже сказано не раз, что ситуация со всё более глубокой и всё более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние на наши соображения о том, проводить ли именно сейчас эту встречу . Был сделан отрицательный вывод, что сейчас не ко времени собираться в таком формате.

Но помимо этого важнейшего политического сюжета присутствовал еще технический аспект, а именно отсутствие согласованной до конца повестки дня . В конечном счете мы впервые за время существования этого инструмента — двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ — подошли к сессии, не согласовав до конца перечень вопросов, по которым мы там будем работать. Естественно, это тоже стало гирькой на чаше весов, склонившей их в сторону того, чтобы отложить встречу на время.

С протянутой рукой Здание МИД РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин. Это из серии: «Это всё Украина, это всё из-за Украины, из-за вашей войны — так они это называют, — поэтому давайте-ка прекращайте войну, а потом мы возобновим диалог». Так не получается.

Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы . Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать. Будем заниматься проблемами по мере их появления. За ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен . Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются. Это не опция, это даже не рассматривается .

«У нас совершенно другой набор приоритетов»

— Одна из главных проблем для возобновления инспекций ядерных объектов (а это основной инструмент, который позволяет контролировать то, как РФ и США соблюдают СНВ-III), — закрытое для российских самолетов воздушное пространство и проблема с получением виз для наших инспекторов. Есть ли у американских визави понимание, что российские инспекционные самолеты надо выводить из санкционных списков?

— Тему инспекции американцы не просто поставили во главу угла — в процессе подготовки к несостоявшейся в запланированный срок сессии ДКК (Двусторонней консультативной комиссии, созданной для решения вопросов практической реализации договора. — «Известия») они, по сути дела, всё свели только к этой теме . Возобновление инспекций — это единственное, как мы сделали вывод, ради чего они согласились собираться. Так не пойдет .

С протянутой рукой Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Ryan Quijas

У нас совершенно другой набор приоритетов, и среди прочего он включает очень серьезную проблему, когда несколько десятков стратегических носителей, принадлежащих США, были ими в одностороннем порядке искусственно выведены из-под засчета по договору, поскольку Штаты объявили эти носители переоборудованными из ядерных в неядерные миссии .

Такое переоборудование допускается по договору, но другая сторона должна иметь возможность самостоятельно удостовериться, что переоборудование действительно имело место и что носители нельзя быстро вернуть в прежнее состояние в течение короткого времени. У нас не было возможности довести эту работу до конца , соответственно, мы не признаем правомерность одностороннего вывода этих носителей Вашингтоном из этой договорной арифметики, из-под договорного потолка. Это просто одна из тем, там и другие есть, которые нас интересовали в большей мере.

Что касается режимов поездок инспекторов, сигналы разного рода поступали из США. Они намекали, что договорятся со своими союзниками, которые закрыли всё свое воздушное пространство для наших рейсов, в том числе госавиации. Они направляли другие сигналы такого рода — что всё будет отрегулировано. Но это всё должно работать четко, нужно всё это положить на бумагу, запротоколировать , и помимо вопросов с рейсами там масса других сюжетов.

Я уже не говорю о сертификации по COVID, ПЦР-тестам и так далее — это всё техника, но подсанкционность, например, целых организаций российских, наличие проблемы с непринятием в качестве средств оплаты эмитированных российскими банками карточек. Ну что, возить этот кэш? Так американские банки не принимают наличность. Я просто привожу примеры того, до какой степени общая ситуация оказала негативное влияние на технику осуществления инспекций.

Здесь нужно найти здравый баланс интересов , но нельзя, как это делают американцы, сфокусироваться на вопросе, когда же американские инспекторы приедут в Россию. Это обычный американский ультраутилитарный подход, когда только вот то, что им нужно, вынь да положь. Так не бывает .

С протянутой рукой Слушания по договору СНВ-III в США Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Oscar Matatquin

Искусство дипломатии, да и жанр и методология дипломатической работы предполагают взаимные шаги навстречу, поиск общего знаменателя. Здесь нужен четкий и конкретный паритет, как и во всем. Вот к этому паритету мы и предлагали американцам подойти через работу по широкой повестке дня, они к этому оказались не готовы. В итоге украинская тематика наложила глубокий отпечаток, оставила огромный след на том, как рассматривался вопрос о проведении ДКК. Плюс отсутствие согласованной повестки дня. В итоге ДКК перенесена, и с инспекциями — когда они возобновятся — ясности нет никакой.

«Главная задача — поскорее вызволить людей»

— Есть еще одна острая тема в российско-американских отношениях — обмен заключенными. Вы говорили, в нашем списке — Виктор Бут. Какие еще имена там значатся и есть ли какие-то подвижки по этому вопросу?

— В заключении в США наших соотечественников, которые по разным статьям проходят, довольно много, их несколько десятков . Кроме Бута, там есть и Роман Селезнев, и Александр Винник, и многие другие, но, называя эти фамилии, я не занимаюсь перечислением фигурантов нашего списка. Я обращаю внимание, что сроки, назначенные нашим соотечественникам в США, просто несопоставимы с тем, что вынесено в виде приговоров большинству американских граждан, в том числе по очень серьезным статьям. Но это просто наблюдение.

Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет — речь о человеческих судьбах .

Я хочу отметить, что благодаря активнейшей работе нашего посольства в США и его консульского отдела в ряде случаев получилось решить проблемы и с медобслуживанием российских граждан, находящихся там в заключении, и с получением литературы на русском языке, пусть и на какой-то временной основе. Этот вопрос постоянно в фокусе внимания посольства. Будем этим заниматься дальше .

С протянутой рукой Россиянин Виктор Бут, осужденный на 25 лет тюрьмы в США Фото: Global Look Press/ZUMA Press/wr1

Главная задача — поскорее вызволить людей, которые осуждены там по статьям, зачастую драконовским, по сути дела, карательным. Некоторые из них были просто похищены совершенно варварским способом в третьих странах сотрудниками американских спецслужб и правоохранительных органов. Их надо вернуть, и над этим работа продолжается. Я не могу прогнозировать, как, когда, что и получится ли вообще, но среди сюжетов, по которым мы продолжаем диалог с США, этот — один из главных. В этом никаких сомнений нет.

— Я поняла, что в силу деликатности темы вы не можете перечислить конкретные имена, но хотя бы число фигурантов нашего списка назовете?

— Никакой возможности. Погружаться в эти детали нельзя, потому что и цифры, и конкретные фамилии — тематика, на которую в ходе переговоров с американцами [мы] под разными углами смотрим, и здесь нельзя ошибиться. Речь о человеческих судьбах, здесь нужно сделать максимум, чтобы люди вернулись на родину, но нельзя создавать путем каких-то неосторожных информационных вбросов ложные искусственные ожидания . Это просто человеческие трагедии. Мы ведем речь об очень серьезных вещах.

«Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей»

— Еще одна возможная проблема, и вы ее упоминали, — перспектива разрыва дипломатических отношений между Россией и США по инициативе Вашингтона. Что может этому предшествовать? И может ли быть некий триггер, который заставит Россию первой пойти на этот крайний шаг — если и не разорвать дипломатические отношения со Штатами, то хотя бы их понизить уровень?

— Мы не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений — это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно . В конце концов, каналы коммуникации тоже востребованы, и они нужны в том числе для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах, ну и по многим другим аспектам нужно иметь возможность доносить сигналы.

С протянутой рукой Отъезд посла России в США из посольства в Вашингтоне для консультаций, касающихся двусторонних отношений США и России Фото: ТАСС/Дарья Ряжских

Существует ли какая-то ситуация, возможна ли она, когда не останется другого выбора и другого выхода? Мы видели на протяжении последних лет, что Вашингтон и своими заявлениями, а в еще большей степени — конкретными действиями, особенно на украинском направлении, но не только, не останавливается перед тем, что раньше просто было в известной степени табу, и переступает через какие-то пороги и пределы. Некоторые обвиняют МИД и тех, кто работает в американском направлении, в политическом долготерпении, но это не тот подход, который применим к ситуации. Выдержка, хладнокровие просто необходимы , это императив, когда имеешь дело со столь изощренным и по большому счету антироссийски пропитанным во многих отношениях оппонентом и противником. Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно. Не исчерпан ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений.

Будет ли Вашингтон готов к разрыву? Судя по заявлениям, которые следуют с какой-то периодичностью оттуда, пока вроде подобных, извините, позывов с их стороны нет , они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны. Давайте на этом остановимся, будем пользоваться этими каналами коммуникации, может быть, что-то полезное в ходе обмена сигналами получится. Мы, по крайней мере, к этому стремимся.

«Пока есть только имитация, но нет поиска решений»

— Еще одна проблематичная тема, но, говоря про США, никуда от этого не деться. Сейчас наблюдается резкое сокращение числа российского дипломатического состава. Видите ли вы какие-то предпосылки для еще большего усугубления этой ситуации? Грубо говоря, могут ли выслать еще кого-то?

— Может быть всё что угодно. Мы не знаем, какая, извините, вожжа под мантию может попасть . На мой взгляд, это в принципе не должно выстраиваться в таком виде, как американцы делают в этой сфере в последние годы: абсолютная немотивированность, какая-то зашоренность и предвзятость по отношению к деятельности наших диппредставительств задает тон во всех проявлениях американской линии. Это и трудности с получением виз, и ограничения на поездки, и требование проводить замены дипперсонала в пределах произвольно установленного Вашингтоном срока.

С протянутой рукой Флаг США у здания посольства в Москве Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ясно, что мы вынуждены реагировать, отвечать. Мы действуем в этой сфере решительно . Ни один враждебный ход Вашингтона в этой сфере не остается без реакции, соответственно, им тоже непросто здесь работать. Во многих отношениях требования, в том числе по ограничениям поездок, совершенно зеркальные просто в прямом смысле слова по отношению к американцам, если сравнить это с тем, что происходит в США применительно к нашим загранучреждениям. Но это неправильно, это не тот путь. Зачем это нужно Вашингтону, я не очень понимаю.

Наоборот, нужно добиваться, на мой взгляд, того, чтобы дипмиссии выполняли отведенную им функцию, чтобы они работали на улучшение отношений , по крайней мере искали способы, как не дать им опуститься еще ниже той планки, на которой они сейчас находятся. Пока же сами дипмиссии превращаются в часть проблемы, и я не вижу признаков того, что американцы были готовы на какой-то здравой, сбалансированной основе начать с нами договариваться о том, как вначале остановить этот процесс взаимных ударов, уколов и ограничений, а затем постепенно хотя бы в чем-то это дело начать исправлять. Пока есть только имитация, есть только обмен некими позиционными сигналами, но нет поиска решений. До этого мы не дошли, к сожалению, и ситуация проблемная, тяжелая. Надо называть вещи своими именами: она именно такая.

«Не уверен, что гендиректор МАГАТЭ собирается в обозримой перспективе посетить станцию»

— На этой неделе вы заявили о возможности визита на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси до конца года, если будут учтены требования Москвы по Запорожской АЭС. Какой вариант безопасной зоны вокруг станции был бы для Москвы оптимальным?

— Я не уверен, что гендиректор МАГАТЭ собирается в обозримой перспективе посетить саму станцию . Он там бывал. По большому счету присутствие на ней персонала МАГАТЭ позволяет агентству из первых рук получать информацию, что там происходит и чего там не происходит. Не происходит, например, никаких агрессивных действий со стороны России. Обвинения в адрес Москвы в том, что она каким-то образом хочет навредить самой себе, будучи в состоянии контролировать станцию, которая является неотъемлемой частью территории Российской Федерации, — абсурд. Но наши противники по политическим мотивам навязывают агентству вот эту свою извращенную логику, что Россия, извините, сама себя обстреливает. Поэтому хорошо, что персонал агентства там, он реально видит, что происходит.

С протянутой рукой Миссия МАГАТЭ посещает Запорожскую АЭС Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xueqi

И если в докладах МАГАТЭ указание ответственности ВСУ за происходящие обстрелы отсутствует, то это только отражение податливости самого агентства безумному политическому прессингу со стороны западной группы. К сожалению, такова реальность, мы это понимаем.

Возвращаюсь к теме поездки Рафаэля Гросси. Мы предложили агентству решение проблемы создания зоны безопасности с конкретными параметрами , эти предложения на рассмотрении агентства, они являются предметом обсуждения.

Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу . Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому. Они хотели бы, по большому счету, чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться.