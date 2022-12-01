Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны

Страны Североатлантического альянса (НАТО) вернулись к приоритетам холодной войны для того, чтобы оградить россиян от Евросоюза (ЕС), а граждан США приблизить к Европе. Об этом заявил 1 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил формулу, по которой в свое время создавалось НАТО, сформулированную первым генеральным секретарем военного альянса британским генералом Гастингсом Исмеем: «Держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем».

«То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад», — заявил Лавров на пресс-конференции.

По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Ранее, 30 ноября, на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» Лавров указал, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с применением обычных вооружений. Он напомнил, что в 2021 году по российской инициативе президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили «формулу Горбачева — Рейгана» о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Это подтвердил и Совет Безопасности ООН.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря. Он также подчеркнул, что Черноморский регион имеет важное значение для альянса.

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.