В НАТО решили нарастить присутствие от Черного до Балтийского моря
НАТО нарастит свое присутствие от Черного до Балтийского моря, заявил 29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Бухаресте перед встречей глав МИД стран альянса.
«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», — сообщил он.
Блинкен также подчеркнул, что черноморский регион имеет важное значение для альянса.
Ранее 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29–30 ноября обсудят помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры страны.
До этого, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.
23 ноября президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал парламент страны, что на территории государства будут размещены два радара НАТО.
26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».
В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.
При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.