В Кремле отреагировали на размещение американской дивизии в Румынии

Песков о размещении дивизии США в Румынии: чем ближе войска США, тем выше угроза для России

26 октября 2022, 13:20 0

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Angelo Mejia