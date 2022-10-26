В Кремле отреагировали на размещение американской дивизии в Румынии
Официальный представитель Кремля 26 октябр заявил, что, чем ближе американские войска к границам, тем больше опасность для России.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что размещение в Румынии дивизии США говорит о начале третьей мировой войны, как писало издание Al Mayadeen.
Также сообщалось, что дивизия США готова зайти на территорию Украины.
«Чем ближе американские войска к границам, тем больше опасность для нас. В любом случае, подобное размещение солдат в близи наших границ не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе», - заявил Песков.
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