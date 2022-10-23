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В Госдуме заявили о подталкивании Зеленским Запада к третьей мировой войне
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В Госдуме заявили о подталкивании Зеленским Запада к третьей мировой войне

Слуцкий: Зеленский толкает своих «кукловодов» к третьей мировой войне
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Фото: TASS/IMAGO/Ukrainian President s Office\apaimages
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Президент Украины Владимир Зеленский толкает «своих западных кукловодов» к третьей мировой войне. Об этом 23 октября в Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. В интервью канадским телеканалам он призывал Запад «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой», — сказал политик.

Москва готова в случае агрессии со стороны западных стран дать отпор, но это может привести к реальному военному противостоянию с Москвой, развязанному странами НАТО, и на Западе это понимают, подчеркнул Слуцкий.

Ранее в воскресенье читатели официального аккаунта британской газеты The Sun в Twitter раскритиковали президента Украины за то, что тот потребовал от НАТО нанести удар по России в случае угрозы его офису.

6 октября Зеленский заявил, что НАТО должно наносить по России превентивные удары. По его словам, это якобы необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой. Позднее он объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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