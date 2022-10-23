Британцы призвали Зеленского не втягивать Запад в конфликт с РФ

Читатели официального аккаунта британской газеты The Sun в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он потребовал от НАТО нанести удар по России в случае угрозы его офису.

«А можно нас не впутывать в это дело, чувак?» — написал belizemarc.

Пользователь с ником Larry50451030 заявил, что Зеленский пытается развязать «ядерный холокост».

«Почему мне кажется, что настоящий враг — вот он, сидит прямо перед камерой?» — задался вопросом brendan_chubz.

Другие комментаторы отметили, что Киев всё время указывает Западу, что делать.

«Этот парень действительно пытается начать третью мировую войну», — считает gastlione.

Ранее, 6 октября, Зеленский заявил, что НАТО должно наносить по России превентивные удары. По его словам, это якобы необходимо, чтобы сделать невозможным применение ядерного оружия Москвой. Позднее он объяснил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США, Великобритания и страны ЕС должны обратить особое внимание на заявление украинского президента. Он отметил, что без реакции мирового сообщества заявления об ударах по России оставлять нельзя.

7 октября глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают угрозы для безопасности РФ и необходимость проведения специальной военной операции.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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