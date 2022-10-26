Обозреватель Al Mayadeen назвал признаки начала третьей мировой войны

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» может говорить о начале глобального конфликта и третьей мировой войны. Такое мнение выразил обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

По его мнению, третья мировая война уже началась.

«Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы». Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта», ― пояснил колумнист.

Хадж Али подчеркнул, что сейчас уже неважно, кто первым начал конфликт между Россией и Украиной.

«Что важно для США и Великобритании, так это раздробление или ослабление России, а также разрушение европейской экономики и перемещение промышленного и экономического капитала в США», ― добавил автор.

Ранее, 23 октября, в Государственной думе России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в подталкивании «своих западных кукловодов» к третьей мировой войне. В тот же день читатели британской газеты The Sun раскритиковали украинского лидера после того, как тот призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы Москва не смогла использовать ядерное оружие.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить перерастания российско-украинского конфликта в открытое военное противостояние РФ и НАТО.

До этого, 18 октября, бывший президент США Дональд Трамп призвал дружить с Россией, поскольку та обладает большим запасом ядерного оружия. Также он призвал начать мирные переговоры, чтобы не допустить начала третьей мировой войны.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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