Трамп призвал дружить с Россией из-за ядерных боеголовок

С Россией необходимо поддерживать хорошие отношения, так как у нее есть много ядерного оружия. Об этом 18 октября заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, понятно? Особенно потому, что у нее есть 1332 чертовые боеголовки», — приводит его слова CNN.

Трамп рассказал об этом в книге The Trump Tapes, в которую вошли свыше восьми часов необработанных материалов из интервью редактору газеты The Washington Post Бобу Вудворду. По его словам, политик рассказал ему засекреченную информацию об американских системах вооружения.

Ранее, 8 октября, Трамп потребовал от США немедленных переговоров о мирном прекращении военных действий на Украине. В противном случае, как заявил экс-президент, это может перерасти в третью мировую войну.

6 сентября Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина умными руководителями. Он также отметил, что, когда он так называет глав КНР и РФ, в СМИ происходит «взрыв».

В начале августа Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Бывший лидер США также отметил, что Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крым.

До этого, 26 июля, Трамп указал, что на Украине не произошло бы конфликта, если бы главой государства остался он, а не Джо Байден.