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Трамп осудил чрезмерное финансирование Украины со стороны США

Трамп пожаловался, что США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа
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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа. Об этом в субботу, 23 июля, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде. Запись трансляции доступна на YouTube-канале TalkTV.

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Трамп подчеркнул, что Вашингтон выделил Киеву более $60 млрд.

«Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы», — сказал он.

При этом он напомнил, что размер госдолга США составляет $35 трлн.

Бывший американский лидер также считает, что конфликта на Украине не произошло бы, если главой государства остался он, а не Джо Байден.

Накануне сообщалось, что власти США ожидают, что конгресс выделит Киеву новый пакет финансовой помощи после исчерпания уже одобренных $40 млрд.

В этот же день высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что объем военной помощи США Украине достиг $8,2 млрд с начала спецоперации по защите Донбасса.

Также в пятницу Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн, в том числе 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

В свою очередь, газета The New York Times написала, что военная поддержка западных стран Украине начинает ослабевать, так как они всё больше сомневаются в победе Киева.

До этого, 20 июля, американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Запад работает над тем, чтобы ускорить темпы оказания военной помощи Киеву.

В тот же день Остин сообщил, что в течение недели США объявят о предоставлении вооруженным силам Украины (ВСУ) очередного пакета военной помощи, он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS. Также в него войдут боеприпасы к этим системам, а также артиллерийские снаряды.

Между тем, 18 июля, Совет Евросоюза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу терпеть последствия санкций и продолжать оказывать помощь Украине.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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